L’ex-président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé mercredi 19 octobre le lancement de son propre réseau social, appelé « Truth Social », après avoir été banni en janvier de Twitter, Facebook et YouTube.

L’objectif affiché par Donald Trump avec la création de ce nouveau réseau est de « résister face à la tyrannie des géants des technologies », qui ont « utilisé leur pouvoir unilatéral pour réduire au silence les voix dissidentes en Amérique ».

Mais aussi de « créer un rival du consortium médiatique libéral et de lutter contre les entreprises ‘Big Tech’ de la Silicon Valley », peut-on lire dans un communiqué.La nouvelle plateforme appartiendra au groupe nouvellement créé Trump Media & Technology (TMTG), une structure qui fournira également un service de vidéos à la demande et des podcasts « non-woke ».

« Sur Truth, il sera possible de poster des « Truth », de faire des « re-Truth » [ici, l’équivalent des tweets et des retweets, ndlr], de partager des photos, des actualités ou des vidéos pour communiquer avec vos amis, vos clients, et le reste du monde », est-il précisé dans la description de l’App Store.