L’ancien transgenre de la Navy SEAL, Chris Beck, annonce sa dé-transition et dénonce la propagande sur les enfants

L’ancien militaire de l’US Navy SEAL Chris Beck avait attiré l’attention du public après son coming-out de femme trans — en tant que Kristin Beck — dans une interview avec Anderson Cooper sur CNN en 2013. Or, dans une interview du jeudi 1er décembre 2022, avec le commentateur politique Robby Starbuck, il a annoncé, qu’il opérait une « dé-transition », afin de redevenir un homme.

Il a pris cette décision après avoir réalisé qu’il était « endoctriné » et « utilisé » par beaucoup de gens, a rapporté la Daily Caller News Foundation. Au cours de la conversation de deux heures, Beck a expliqué que les médias l’utilisaient pour promouvoir l’idéologie transgenre et a mis en garde les dangers de la transition contre des enfants. « Vous avez tous les médias, les psychologues, tout le monde veut convertir ces enfants en transgenres. »

Selon l’ancien de la Navy SEAL, qui a servi vingt ans dans des équipes d’opérations spéciales, sa transition a été due à un psychologue qui lui avait affirmé qu’il était transgenre après une seule séance d’une heure. Cette même psychologue, Anne Speckhard, a ensuite manipulé Chris Beck pour qu’il coécrive un livre : « J’ai été exploité. J’ai fait de la propagande. J’ai été utilisé par beaucoup de gens qui savaient bien au-delà de moi qu’ils savaient ce qu’ils faisaient. »

Navy SEAL Chris Beck came out in 2013 as transgender. @andersoncooper did a special on @cnn about it. His story was used as propaganda to allow trans people in the military and to popularize the issue. Now Chris is ready to expose the truth. Watch here: https://t.co/ChbjE6Kgly pic.twitter.com/wQbGPln9K3

