Les affrontements entre le Hamas et l’armée israélienne se sont intensifiés ces derniers jours.

L’armée israélienne se prépare à une opération terrestre dans la bande de Gaza, aucun ordre de commencer à mener cette offensive n’a été donné jusqu’à présent, a déclaré jeudi le porte-parole des Forces de défense israéliennes (IDF), Jonathan Conricus.

#BREAKING: IDF chiefs to approve Gaza ground operations plans later today, @IDFSpokesperson says — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 13, 2021

La résistance palestinienne a lancé 1600 roquettes en direction des territoires occupés en 3 jours. En 2014 pendant les 50 jours de guerre, la résistance palestinienne avait lancé 4564 roquettes.

Le dernier bilan fait état de 67 morts à Gaza, dont 17 enfants, et près de 400 blessés. 7 morts côté israélien, dont un enfant de six ans, et des centaines de blessés.

