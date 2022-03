L’armée russe a utilisé des missiles hypersoniques pour la première fois dans l’opération spéciale

C’est une première mondiale. C’est la première fois dans l’histoire qu’un missile hypersonique est utilisé dans une opération militaire. L’Ukraine n’ayant plus de système de défense antiaérienne réellement efficace, cette frappe pourrait paraitre non justifiée. Ce pourrait donc être un message clair envoyé aux Occidentaux qui continuent à s’agiter et à se renforcer aux frontières russes.

La Russie a utilisé pour la première fois des missiles hypersoniques Kinzhal dans le cadre d’une opération spéciale en Ukraine. Ils ont détruit un entrepôt militaire dans la région d’Ivano-Frankivsk.

Le ministère de la Défense russe affirme avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine pic.twitter.com/KDhhYRryOV — BFMTV (@BFMTV) March 19, 2022

Les forces armées russes ont utilisé pour la première fois des missiles hypersoniques KINZHAL au cours d’une opération spéciale en Ukraine. Le 18 mars, des missiles aéro-ballistiques ont détruit une installation souterraine de stockage de missiles et de munitions pour avions des forces armées ukrainiennes dans le village de Delyatin, dans la région d’Ivano-Frankivsk.

Les systèmes de missiles côtiers Bastion ont détruit les centres de renseignement et de surveillance radioélectronique des troupes ukrainiennes dans la région d’Odessa, dans les localités de Velikiy Dalnik et Velikodolynske, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, le major-général Igor Konashenkov.

Selon M. Konashenkov, l’armée russe a détruit 196 drones ukrainiens, 1438 chars et autres véhicules blindés de combat, 145 lance-roquettes multiples, 556 pièces d’artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 1237 pièces de véhicules militaires spéciaux depuis le début de l’opération spéciale.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense a montré l’opération des hélicoptères Ka-52 qui ont effectué une frappe de missiles sur un bastion d’une compagnie de militaires ukrainiens et de véhicules blindés camouflés.



Source : Smotrim

Traduction : Réseau International