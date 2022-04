L’arrivée de Macron sur le Champ de Mars sur l’hymne européen avec une ribambelle d’enfants derrière lui [VIDEO]

Emmanuel Macron a remporté le second tour de l’élection présidentielle, face à Marine Le Pen, avec 58,8 % des voix, contre 41,2 % à sa rivale.

Plus de 2 000 personnes se sont réunies dans le vaste jardin public entre la tour Eiffel et l’école militaire et ont crié leur joie à 20 h, en découvrant les résultats du deuxième tour de la présidentielle. Et l’avance sur la candidate de l’extrême droite.

Le président n’a pas fait son entrée en scène seul: il était notamment entouré de son épouse et d’enfants de membres de son équipe de campagne.