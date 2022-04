Lassalle donne 10 euros à Pécresse, Jadot et Hidalgo

Invité sur Sud Radio, Jean Lassalle a révélé le montant des chèques faits aux candidats à l’élection présidentielle qui ont fait part de leurs difficultés à rembourser leurs frais de campagne.

Au lendemain de sa défaite au premier tour, Jean Lassalle réunit son équipe de campagne. Suite à l’appel au don de Valérie Pécresse, un de ses fils met une idée sur la table qu’il trouve « génial » : faire un chèque à tous les candidats qui ont des difficultés à rembourser leur frais de campagne.

Si la proposition fait d’abord sourire le député des Pyrénées-Atlantiques, il finira par accepter, en soutien aux « candidats malheureux ». « Tout le monde se défend tant qu’ils peuvent. Ils ont des ennuis financiers auxquels j’ai un peu échappé cette fois-ci (…) Et bien, je me suis dit : ‘Pourquoi pas ne pas faire un geste et montrer qu’il y a un peu d’humanité dans ce monde impitoyable ?’« , explique-t-il. C’est alors que le trésorier de son parti, Résistons !, lui donne alors les chèques. Il ne reste plus qu’à Jean Lassalle d’apposer le montant… de 10 euros à chacun !