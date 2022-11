L’auteur de la gifle à Emmanuel Macron voit sa peine confirmée en appel

La Cour d’Appel de Grenoble confirme dans son intégralité la peine à laquelle avait été condamné en première instance Damien Tarel, le Drômois qui a giflé Emmanuel Macron à Tain-l’Hermitage le 8 juin 2021.

Damien Tarel avait été condamné en première instance à 18 mois de prison, dont 4 mois ferme. Il a passé 3 mois derrière les barreaux avant d’être libéré en septembre 2021. Mais ce Drômois avait saisi la Cour d’Appel de Grenoble pour contester les peines complémentaires : privation de droit de vote pour 3 ans et interdiction à vie d’exercer des fonctions publiques.

Lors de l’audience devant la Cour d’Appel de Grenoble, Damien Tarel n’a pas exprimé de regret, mais lui qui considère que son geste était politique veut récupérer ses droits civiques : « on me reproche mon mode d’expression, le fait que je critique l’incapacité du peuple à s’exprimer en démocratie. Et là, on m’interdit le droit de vote et de travailler dans la fonction publique » avait-il expliqué à l’issue du procès. L’avocat général avait demandé de son côté la confirmation des peines prononcées en première instance et il a été suivi par la Cour d’Appel dans sa décision rendue ce mercredi.