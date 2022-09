LCI a utilisé des images du jeu vidéo Fallout pour illustrer des missiles nucléaires russes

La chaîne d’info en continu a visiblement récupéré des images sur Google pour illustrer des armes nucléaires tactiques, sauf qu’il s’agissait de bombes tirées du jeu vidéo Fallout. Un petit couac pas méchant, mais qui a bien fait rire les fans du jeu.

La Russie, comme à son habitude depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, brandit des menaces nucléaires cette semaine. La population s’en inquiète et les médias sont bien obligés d’apporter des d’éclaircissements à tous ces événements. LCI, comme d’autres chaînes de télé, a voulu détailler les types d’armes possédés par les Russes ce 19 septembre et démanteler les mythes autour d’une potentielle attaque.

Le seul souci est que les journalistes ont utilisé des images d’une arme tirée… du jeu vidéo Fallout 4 pour illustrer les missiles russes.

Hey @LCI et @DavidPujadas nous les fans de #Fallout on est fière d'avoir un goodie encore plus collector car "vu à la télé" !

Pour compléter l'information, la mini nuke se lance avec un Fatman développé en 2076 !#nosjournalistesontdutalent@falloutfr @Fallout @Bethesda_fr pic.twitter.com/9tbf6OoKol — Fallout Génération (@FalloutGen) September 20, 2022

Un missile plus long et plus aérodynamique

Le mini-nuke, qui ressemble à une caricature de bombe, peut être porté par un super-mutant kamikaze dans le jeu vidéo — il se trouve être très utile si le joueur parvient à la récupérer, puisqu’il inflige d’énormes dégâts.

Les armes nucléaires tactiques sont bien plus destructrices dans le monde réel, sont destinées à avoir un impact précis sur un territoire et sont généralement des ogives placées dans des missiles d’une longueur de 6 mètres.

Un missile OTR-21 Totchka de l’armée russe pouvant être doté d’une ogive nucléaire. // Source : Wikimedia Commons