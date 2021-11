Le 10 du mois, il reste 55 euros en moyenne pour les Français les plus modestes

Les « dépenses contraintes » tombent majoritairement avant le 10 du mois, pour une grande partie de la population.

55 euros pour finir le mois

Le 10 octobre dernier, il ne restait plus que 55 euros en moyenne sur le compte en banque des foyers les plus modestes. C’est en tout cas ce que révèle le nouvel indicateur lancé conjointement par RMC et la société Finfrog, établi sur un panel de 7.500 personnes gagnant moins de 2.000 euros par mois.

Selon l’organisme de microcrédit Finfrog, deux tiers des dépenses qui sont réalisées par prélèvement tombent avant le 10 de chaque mois. En moyenne, il ne reste après cette date que 94 euros aux Français les moins rémunérés pour boucler la fin du mois. Ces « dépenses contraintes » qui plombent le budget peu de temps après la réception du salaire sont d’origines multiples : remboursement de crédit, factures de téléphone, d’assurance, de gaz et d’électricité… Également, le loyer représente aujourd’hui la plus forte dépense des Français, et peut même atteindre plus de 40% du budget d’un ménage.

💸 Combien reste-il le 10 du mois sur le compte des Français qui gagnent moins de 2000 euros ? La réponse : 55 euros. Avec la hausse des prix de l’énergie et des produis de base, il est de plus en plus compliqué de joindre les deux bouts. #ApollineMatin pic.twitter.com/EqRX2TUVXx — RMC (@RMCinfo) November 9, 2021

Via : lemediapourtous