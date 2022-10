Le bras droit du président Macron, Alexis Kohler, mis en examen pour « prise illégale d’intérêts »

Nouvelle plainte de l’association Anticor contre la macronie : le discret et puissant Alexis Kohler est mis en examen pour prise illégale d’intérêts, tout comme le tonitruant Éric Dupont-Moretti. Côté Benalla, les affaires suivent leur cours.

L’affaire Kohler, c’est avant tout une affaire familiale et de gros sous. Selon le Parquet national financier, « cette mise en examen intervient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 janvier 2020 par l’association Anticor devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris ».

La justice se penche sur les liens familiaux entre Alexis Kohler, haut fonctionnaire le plus puissant de France — secrétaire général de l’Élysée —, et le groupe italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC), l’un des plus importants armateurs de porte-conteneurs du monde. Le groupe est dirigé par la famille milliardaire Aponte, des cousins de la mère d’Alexis Kohler. Des procès-verbaux de séances montrent que Alexis Kohler a pris part aux débats et a voté des décisions favorables à l’armateur. Des contrats entre MSC et le port du Havre ont été approuvés sans signaler ses liens familiaux. Emmanuel Macron étant intervenu personnellement, l’affaire a été classée sans suite le 22 août 2019. L’association Anticor avait déposé une plainte, avec constitution de partie civile le 4 décembre 2019. Elle réagit sur Twitter : « Le numéro 1 de l’administration, un des hommes les plus puissants de l’État est mis en examen pour une infraction grave à la probité. On ne peut pas demander aux citoyens d’avoir confiance en leurs représentants politiques dans ces conditions. » Le parquet national financier confirme la mise en examen d’Alexis Kohler — considéré comme l’ombre du président, son alter ego — pour prise illégale d’intérêts et son placement sous le statut de témoin assisté pour trafic d’influence.

Après Éric Dupont-Moretti devant la Cour de justice de la République pour « prise illégale d’intérêts », Alexis Kohler mis en examen pour « prise illégale d’intérêt », ça commence à faire beaucoup. L’entourage du président de la République indique qu’Alexis Kohler reste à son poste à l’Élysée malgré cette mise en examen.

Des nouvelles d’Alexandre Benalla ? Eh bien, après avoir été condamné à un an ferme (remplacé par un bracelet électronique) et se vantant d’avoir été adjoint au chef de cabinet du président, il propose sur son site ses bons et loyaux services à qui peut les payer. Anticor avait déposé une première plainte en juin 2019 auprès du parquet national financier pour soupçons de corruption, corruption passive, blanchiment et entrave à la justice. Le 8 juillet 2022, l’association a déposé une plainte avec constitution de partie civile dans le volet des contrats passés par Alexandre Benalla avec des oligarques russes.

Le Média en 4-4-2