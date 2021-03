Le chirurgien Bernard Kron démolit la propagande politico-médiatique sur la saturation des réas

Hier matin, le Docteur Bernard Kron, membre de l’académie de chirurgie, était l’invité de Jean-Marc Morandini sur CNews et Non Stop People. Sur le plateau, il est revenu sur la situation sanitaire et notamment sur les occupations en réanimation en Ile-de-France qui sont, selon des spécialistes, au bord de la rupture.

« Ce n’est pas tout à fait la vérité, car j’ai toujours connu des services de réanimation pleins depuis toujours. La réanimation, c’est le meilleur endroit pour surveiller quelqu’un quand il y a un risque (…) On met les gens en réanimation parce qu’il y a de la place. Il faut savoir qu’actuellement le chiffre de 110% de saturation est faux ! J’ai le rapport de l’Ile-de-France d’hier. Le taux – si on inclut les service de soins intensifs – est de 51%.« , a affirmé le chirurgien en direct.

Et de donner plus de détails : « Sur les 51%, il y a la moitié qui sont les soins courants (infarctus, intervention lourde). Il reste donc 25% pour les patients Covid. Et, dans ces 25%, il y en aurait un peu moins de la moitié qui ne seraient pas intubés et ventilés. Ils pourraient être dans des services où il y a de l’oxygénothérapie pour pouvoir avoir une surveillance attentive ».

« Pour ça, il faudrait ouvrir des lits. Il y a deux hôpitaux où ça pourrait être fait : à l’Hôtel-Dieu et le Val-de-Grâce, qui a été fermé. Un patient sous oxygène, c’est assez facile à surveiller avec un oxymètre qui se met au bout du doigt. Lui faire un scanner pour voir s’il a une atteinte respiratoire, le mettre si ça s’aggrave aux anticoagulants », a conclu Bernard Kron.