Le colonel de l’armée américaine Douglas Macgregor : « Je pense que Zelensky est une marionnette, il doit accepter la réalité. »

L’ancien président américain Donald Trump a toujours apprécié et tenu en haute estime les opinions hors normes du colonel Douglas Macgregor, à tel point qu’il a failli le nommer conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche après le départ de John Bolton en 2019.

Le colonel retraité, est apparu hier sur Fox News pour discuter de ce qui se passe actuellement en Ukraine.

« Je pense que Zelensky est une marionnette, il doit accepter la réalité. Et franchement, ce qui sort de l’Ukraine est débunké en 24 à 48 heures » «

“Oh I think Zelensky is a puppet & he is putting huge numbers of his own population at unnecessary risk… and quite frankly what comes out of Ukraine is debunked as lies within 24-48 hours” Retired US Army colonel Douglas MacGregor on Fox News pic.twitter.com/x4Hj8c0qWZ

— Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) March 5, 2022