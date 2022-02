Le « Convoi de la liberté » canadien s’exporte à l’international. Après le Royaume-Uni, le mouvement devrait arriver en France.

Sur les réseaux sociaux, des internautes s’organisent et appellent les Français à former un convoi pour gagner Bruxelles le 14 février prochain. Ils entendent bloquer la capitale européenne pour protester contre les restrictions sanitaires et notamment le pass vaccinal.

source : YouTube/RT France