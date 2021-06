Le Dr Gérald Kierzek médecin urgentiste à l’Hôtel-Dieu de Paris décide de dire ses 4 vérités sur la gestion médiatique et médicale du Covid.

« Certains l’ont payé cher, regardez Christian Perronne. Il a prit des positions et il a été sorti d’une manière odieuse par l’assistance publique et on lui a enlevé sa chefferie de service mais ca reste un grand médecin. »

« On a vu des médecins sur les plateaux qui n’ont jamais vu un malade Covid-19 de leur vie. »