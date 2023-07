Le Dr John Clauser, prix Nobel de physique 2022 : « Il n’y a pas de crise climatique, c’est une pseudoscience ! »

Le Dr. John F. Clauser, lauréat du prix Nobel de physique 2022, n’est pas tendre avec la narration de l’urgence climatique. Rappelons que ce physicien américain a reçu le prix Nobel 2022 pour des travaux qui ont montré que « l’intrication quantique » permettait à des particules telles que des photons d’interagir à grande distance, semblant nécessiter une communication dépassant la vitesse de la lumière.

Dans une déclaration publiée par le think tank conservateur « coalition CO2« , John Clauser a déclaré qu’il n’y avait pas de crise climatique et que l’augmentation des concentrations de CO2 profiterait au monde. L’homme a critiqué les modèles climatiques prédominants comme étant peu fiables et ne tenant pas compte du retour stabilisateur des nuages sur la température, qu’il dit être cinquante fois plus puissant que l’effet radiatif forçant du CO2.

Le prix Nobel de 81 ans note que les nuages blancs brillants sont clairement la caractéristique la plus visible dans les photos satellite de la terre. Ces nuages sont principalement produits par l’évaporation de l’eau de mer par la lumière du soleil. Ils couvrent variablement un tiers à deux tiers de la surface terrestre.

La plupart de l’énergie incidente sur la terre est sous forme de lumière solaire visible. Les nuages réfléchissent l’énergie solaire dans l’espace avant qu’elle ne puisse atteindre la surface terrestre pour la chauffer.

Selon le célèbre spécialiste de la physique quantique, cette création d’une couverture nuageuse réfléchissante fournit un thermostat naturel qui régule la température terrestre avec un puissant effet de rétroaction négatif. Cet effet régulateur de température est de cinquante fois plus fort que l’effet réchauffant du CO2 « le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et l’Académie nationale des sciences (GIEC) admettent à plusieurs reprises que les effets des nuages ​​représentent en effet la plus grande incertitude dans leurs prévisions climatiques. »

Il ajoute en outre que « l’analyse détaillée des nuages (AR5) par le GIEC ne prend pas complètement en compte leur impact sur le climat et ignore un processus important de transport d’énergie. »

Selon Clauser :

“La science climatique mal orientée s’est métastasée en une pseudoscience massive et choquante. À son tour, cette pseudoscience est devenue un bouc émissaire pour de nombreux autres problèmes qui ne sont pas liés. Elle a été promue et étendue par des agents marketing d’entreprise, des politiciens, des journalistes, des agences gouvernementales et des environnementalistes tout aussi mal orientés.”

« À mon avis, il n’y a pas de véritable crise climatique. Il y a, cependant, un problème très réel à fournir un niveau de vie décent à la population mondiale en expansion, surtout compte tenu de la crise énergétique qui y est associée. Ce dernier est inutilement exacerbé par ce qui, à mon avis, est une mauvaise compréhension du climat », a-t-il déclaré.

Cependant, le rapport 2023 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat appelle les pays à intensifier leurs engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre suffisamment pour réduire les émissions mondiales de 60 % d’ici 2035.

Article original du site Gript, traduit par Le Média en 4-4-2.