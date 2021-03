Le Dr. Louis Fouché provoque un tollé en affirmant que le vaccin AstraZeneca est dangereux

Ce matin, le docteur Louis Fouché était l’invité de Jean-Marc Morandini dans « Morandini Live » sur CNews et Non Stop People. Le médecin anesthésiste à l’hôpital de la Conception à Marseille est revenu sur la suspension du vaccin AstraZeneca par plusieurs pays, dont la France.

« On revient enfin à la prudence ! Les médecins ne sont pas là pour faire les Jeux Olympiques de la vaccination. Ils sont là pour peser la balance bénéfice/risque intelligemment. On a 0,6 % d’effets indésirables sur le vaccin AstraZeneca et on a 0,16% d’effets indésirables graves », a débuté le médecin en précisant que « le vaccin AstraZeneca est un mauvais vaccin ».

Des propos qui ont fait bondir le Dr Cohen présent sur le plateau de l’émission. « Vous prenez une responsabilité gravissime, monsieur ! On a eu 22 millions de vaccinés en Grand-Bretagne. On a une agence européenne du médicament qui nous a conforté dans l’idée qu’il y a une rareté de ces faits gravissimes », a-t-il lancé en ajoutant « ne pas penser que c’est un mauvais vaccin. C’est un vaccin qui pose des problèmes comme d’autres vaccins ont posé des problèmes ».

« Le vaccin n’est pas une baguette magique. Ne risquez pas votre vie avec quelque chose qui est un mauvais produit. Attendez qu’il y ait de bons produits. Il y en aura », a continué le Dr Fouché. « On ne peut pas, quand on est médecin, avoir ce type de propos sans se baser sur des études scientifiques.

Source : jeanmarcmorandini