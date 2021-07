La première réaction Dr Fouché au tweet du Pr Raoult sur la vaccination des soignants » Préservez vous, ne surréagissez pas [..] Il est temps de vous lever »

« Je voudrais revenir sur beaucoup de messages qu’on a reçu et beaucoup d’émotions au sein de la communauté Réinfocovid qui a réagi très fort à un certain Twitt (celui de Didier Raoult) mon conseil de médecin c’est préservez vous, ne vous mettez pas en état de stress pour rien. »



« Soufflez un grand coup ça veut pas dire qu’il faut et faire semblant de croire qu’il se passe rien et que tout va bien non pas du tout et donc l’idée c’est que bah il est temps de vous lever il y aura pas de sauveur il y aura pas de messie, il est déjà venu et donc c’est vous qui devez vous sauvez vous-même. »

« La position de Réinfocovid est très claire, elle soutient la liberté vaccinale des soignants et de tous et qu’elle soit fondée sur le consentement libre. »

« Quant aux bénéfices et aux risques de la vaccination et ces bénéfices et risques il faut qu’ils soient ventilé par âges par facteurs de risque et par variant. »

« Le consentement et l’autonomie des patients, sachez que ce sont des principes de l’éthique du soin, de l’éthique biomédicale. Il faut le consentement et il faut l’autonomie des patients et donc il en revient aux citoyens il en reviens au soignant de rester unis, de se serrer les coudes pour défendre leur liberté, il est pas question de se séparer se diviser de stigmatiser. »