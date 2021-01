Le Drian hausse le ton: «Il est urgent de dire à l’Iran que cela suffit»

L’Iran est en train d’acquérir l’arme nucléaire et «il est urgent de dire que cela suffit», a estimé dimanche dans le JDD le ministre français des Affaires étrangères.

Dans une interview au Journal du Dimanche, Jean-Yves Le Drian a exprimé ses inquiétudes sur les activités nucléaires de la République islamique, appelant à une réaction immédiate et à un retour des États-Unis dans l’accord de 2015 dès l’entrée en fonction de Joe Biden.

«L’Iran, je le dis clairement, est en train de se doter de la capacité nucléaire», a estimé M. le Drian. «Il y a également une élection présidentielle en Iran à la mi-juin. Il est donc urgent de dire aux Iraniens que cela suffit et de prendre les dispositions pour que l’Iran et les États-Unis reviennent dans l’Accord de Vienne».Cet accord prévoit une levée partielle des sanctions internationales contre l’Iran, en échange de mesures destinées à garantir que ce pays ne se dotera pas de l’arme atomique. Mais Donald Trump en était sorti unilatéralement en 2018.

«En sortant de cet accord, l’administration Trump a choisi la stratégie qu’il a appelée de la pression maximale contre l’Iran. Le résultat, c’est que cette stratégie n’a fait que renforcer le risque et la menace. Il faut donc enrayer cette mécanique», a estimé le chef de la diplomatie française.«Cela ne suffira pas», a-t-il toutefois ajouté. «Il faudra des discussions difficiles sur la prolifération balistique et les déstabilisations par l’Iran de ses voisins dans la région. Je suis tenu par le secret sur le calendrier de ce genre de dossier, mais il y a urgence».

Nouveau missile antinavire iranien

un missile balistique et non pas de croisière lequel a été tiré dans le cadre de l’exercice « Grand Prophète-15 » depuis le centre de l’Iran avant de traverser sans faute une distance de 1800 kilomètres et s’abattre sur sa cible en plein océan Indien, reconnait qu' »on est là face à une « »superpuissance balistique » ».

First footages from exercizes of the Iranian IRGC’s Aerospace forces. Multiple launches and strikes by the different missiles, UAVs, kamikaze drones pic.twitter.com/0x8fD5KlC8 — Yuri Lyamin (@imp_navigator) January 15, 2021