Le face-à-face explosif entre Alexandra Henrion-Caude et le Dr. Cohen au sujet des vaccins

Pour débuter, la généticienne a été interrogée sur les propos de Jean-Marie Bigard tenus lors du rassemblement. « Je n’ai pas à me désolidariser. On est encore dans une démocratie. Jean-Marie Bigard est un humoriste vulgaire comme il se définit lui-même. J’ai trouvé une très belle personne et qui a une liberté de parole », a-t-elle déclaré en précisant « [qu’]il ne sentait pas l’alcool » en faisant référence aux propos de Marlène Schiappa (voir passage en cliquant ICI).

A la question de savoir si le vaccin est dangereux, Alexandra Henrion-Caude affirme que « le vaccin montre non seulement son danger, son absence de nécessité et son absence d’efficacité ». « Son efficacité n’est pas démontrée. On a un petit peu de recul », a-t-elle précisé.

De son côté, le Dr Jean-Michel Cohen a indiqué qu' »on a vu régresser le taux d’hospitalisation, le taux de contamination et en même temps le taux de décès qui est en train de diminuer ».

« Vous nous sortez des chiffres. En général, la moitié d’entre eux sont faux. Pour qui roulez-vous et pour quoi roulez-vous ? Il y a un bruit qui court là-dessus », a interrogé le Dr Jean-Michel Cohen. « Je n’ai aucun conflit d’intérêt avec aucun laboratoire. Je ne travaille pas pour un parti politique. Je suis droite dans mes bottes », a répondu la généticienne.