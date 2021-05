Le Général Piquemal écrit au Général Lecointre: « Avec votre soumission et votre assujettissement au pouvoir politique, votre comportement est plus celui d’un technocrate que d’un militaire… Lamentable ! »

Après plus d’un an d’étude, les scientifiques du MIT ont conclu que distanciation sociale et règles d’occupation limitée sont totalement inutiles. Une nouvelle étude, menée par les scientifiques du MIT et publiée cette semaine, révèle que la distanciation sociale d’environ deux mètres, ainsi que les débilités égrainées concernant les gestes barrières par les gouvernements de […] More