Le gouvernement fait tapis pour vous piéger, tenez bon !

Suite au Conseil des ministres, nous faisons face à de nouvelles restrictions, en plus de la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal.

Bilan des mesures absurdes, pour votre bien :

I – « Un film qui n’en finit pas » – Jean Castex. Un film, oui, mais lequel, Brazil ?

Rappelons les étapes :

Vaccination obligatoire pour les lieux soumis au passe sanitaire à partir du 15 janvier, le test ne suffira plus et on peut maintenant avoir sa dose de rappel au bout de trois mois.

À quand le rappel tous les mois ? Silence golem.

Mais je croyais que Véran nous avait promis que ça n’allait pas être un passe vaccinal ! Silence golem !

Au moins trois jours de télétravail obligatoire par semaine.

Vous pensiez sauver votre couple en ayant enfin la possibilité de fuir votre conjoint-e-es-x ? Et bien non !

Pas de couvre-feu pour la Saint-Sylvestre.

Quel cadeau ô grands monarques, ils sont vraiment compréhensifs, on va pouvoir se mettre une cuite pour ne pas avoir notre mot à dire sur le passage discret des lois le lendemain à l’assemblée. Comme d’habitude.

Nombre d’invités limité de 6 à 8 personnes.

Comme nos dirigeants dans leurs fêtes mondaines ?

Interdit de manger debout dans les bars et restaurants. Interdit de manger tout court dans les cinémas et théâtres.

De toute façon, les popcorns, c’est du poison et avoir son passe pour aller voir Matrix 4 qui parle de l’asservissement et de la pilule rouge, attention à la crampe du dernier neurone du vacciné !

Interdit de danser par contre, un esclave, ça ne célèbre rien.

On va espérer que, comme les Afro-Américains avec le blues, on arrive à en faire quelque chose pour montrer que le totalitarisme ne nous empêchera pas de nous marrer, danser et chanter.

La rentrée ne sera pas reportée.

Nos enfants pourront rapidement repartir dans la machine à abrutissement de la république, génial non ?

Voilà pour le tour d’horizon, vous êtes paniqués ?

Vous voulez craquer, car la vie semble devenir inéluctablement un enfer sur Terre ?

Vous pensez, pour citer le Président, qu’ils vont vraiment nous avoir, nous les connards ?

Courage, il y a surtout une série de bonnes nouvelles, bien sûr jamais montrées, merci Géopolitique Profonde !

II – Révolte progressive de la population, des médias et replis des gouvernements

Alors que le désespoir semble gagner une bonne partie de la population qui, semble-t-il, ne supporte pas de voir le concept de liberté et de joie disparaître, on peut observer une multitude de nouvelles qui redonnent le sourire et de l’espoir.

Pascal Praud, pourtant plutôt lâche face à certains mots-clés, en a gros sur la patate et ose parler de monde satanique. Ce n’est pas anodin, de plus en plus de personnalités influentes vont prendre position contre cette folie qui se justifie de moins en moins.

L’édito de Pascal Praud du lundi 20 décembre #HDPros pic.twitter.com/yYerxmPEXZ — CNEWS (@CNEWS) December 20, 2021

Le gouvernement veut tout centraliser et augmenter la sécurité du pass – car oui, le screen de votre ami ou votre ennemi ne marche plus – mais il semblerait que d’autres personnes, au Brésil par exemple, en aient gros sur la même patate. Pas de chance, ce sont des geeks. Bientôt la même situation en France ? Une occurrence peut devenir une coïncidence et se transformer en récurrence très facilement…

🚨BQQM🚨

« Des Hackers White Hats ont réussi à pénétrer dans le département du ministère de la Santé du Brésil, entraînant la perte complète de la base de données de vaccination. Le Brésil ne sait plus qui est vacciné et qui ne l’est pas. Ça sonne comme la liberté de la tyrannie pic.twitter.com/nlj3wuhEjU — BAN 🎖🎖🎖 (@BAN05063867) December 13, 2021

Le vaisseau amiral de la tyrannie, capitale de l’Empereur de la santé Albert Bourla, jette l’ancre pour la 4ème dose, curieux ? Le vaccin aurait des effets secondaires ?

Omicron avec son faible taux de létalité et sa forte contagiosité serait plus efficace pour l’immunité ? Gardons espoir, quand Israël navigue, la France reste attachée derrière et suit toujours, pour le meilleur cette fois-ci !

La Belgique, de plus, suspend la vaccination des enfants. Oui, oui, laissez-moi finir, c’est uniquement suspendu jusqu’en mi-janvier, mais justement, la situation se métamorphose régulièrement et en ce moment, de manière positive, donc restons optimistes.

Bouquet final – attention, la vidéo ci-dessous est une fiction – avec cette scène qui représente le rêve d’un certain nombre de personnes révoltées contre ce monde. Un certain nombre ? Peut-être bien plus.

En effet, cette vidéo virale – dans les faits peu intéressante car fictive – a été vue plus de 42 millions de fois uniquement sur Tiktok. On imagine donc bien, bien plus, toutes plateformes confondues. L’excellente nouvelle à retenir ? Son partage massif, premièrement, mais surtout les commentaires, pour la quasi-totalité en extase devant cette scène écartant une fanatique covidienne face à un homme de l’Ancien Monde : un non-vacciné !

La réalité les rattrape, le spectacle s’effrite pour bientôt s’effondrer. Et les mentalités, d’abord conditionnées pour la soumission, semblent elles aussi montrer une sensibilité à cette notion que le monde satanique souhaite supprimer, la Liberté.

Les temps sont difficiles, continuez de vous préparer au pire, mais courage !

Le futur nous donnera raison. Et ce très prochainement.

source : https://geopolitique-profonde.com