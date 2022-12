Le Groenland grossit à vue d’œil

Enfermés dans la propagande politique du réchauffement climatique les MMS se gardent bien de publier la réalité du terrain.

Hier, le Groenland a gagné suffisamment de masse pour enterrer le Central Park de New-York sous 2700 mètres de glace !

Pour preuve de l’obscurcissement des médias grand public et de la radotage de l’agenda, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que leurs reportages sur la calotte glaciaire du Groenland.

Cette année, les gains du bilan de masse de surface (SMB) – une lecture pour déterminer la « santé » d’un glacier – battent des records, mais c’est ainsi que CNN a choisi de rendre compte des développements en juillet :

« La quantité de glace qui a fondu au Groenland entre le 15 et le 17 juillet était suffisante pour remplir 7,2 millions de piscines olympiques, ou couvrir tout l’État de Virginie-Occidentale avec un pied d’eau. »

Ceci, j’en suis sûr, semble plutôt « catastrophique » pour les alarmistes moyens, mais avec le contexte, l’obscurcissement est révélé.

CNN parlait de la période de fonte encerclée ci-dessous :

C’était le pic de la saison de fonte – la fonte est normale, d’où son nom.

Ce que CNN, la BBC et The Guardian et al. également commodément omis de mentionner est que les lectures SMB du Groenland (ligne bleue) se sont maintenues au-dessus de la moyenne 1981-2010 pendant la grande majorité de la saison – c’est l’histoire ici, MSM, pas une perte dérisoire de 2 jours.

Avance rapide de six semaines environ, et nous remarquons des gains remarquables affichés au début du mois d’août :

Inutile de dire que cet impressionnant pic estival n’a pas non plus été rapporté par les médias traditionnels, exposant davantage leur parti pris.

Si ces marionnettes qui poussent la narration avaient ne serait-ce qu’un minimum d’intérêt à rapporter la vérité, elles seraient partout sur ces gains d’été, poseraient des questions honnêtes et remettraient peut-être même en question leur « hypothèse du réchauffement climatique ».

Ils couvriraient également les événements de cette nouvelle saison (qui a commencé le 1er septembre 2022).

Hier seulement (mercredi 30 novembre), la calotte glaciaire du Groenland a gagné 8 gigatonnes de masse.

C’est suffisant pour enterrer Central Park, à New York, sous près de 2700 mètres de glace – regardez CNN, je peux aussi publier des gros titres stupides et décontextualisés !

Un effort beaucoup plus valable, cependant, serait de regarder la saison dans son ensemble.

Comme indiqué ci-dessous, les gains des PME en 2022-2023 ont été non seulement supérieurs à la moyenne multidécennale, mais également plus élevés que jamais auparavant enregistrés dans les livres DMI qui remontent à 1981 :

Cela détruit leur agenda, je sais, je sais – la vérité le fait souvent.

source : Le Portail du Grand Changement 3 via Profession Gendarme