La branche militaire du Hamas, les brigades Al-Qassam, ont annoncé avoir lancé des dizaines de roquettes sur Tel-Aviv en réponse aux actes israéliens dans la bande de Gaza. Des sirènes ont retenti dans le centre d’Israël et à Tel-Aviv, selon Tsahal.

Les brigades Al-Qassam ont précisé que les tirs contre Tel-Aviv étaient censés répondre à l’attaque israélienne contre un camp de réfugiés dans la bande de Gaza, lequel a coûté la vie à dix personnes dont 8 enfants.

Beach goers in #TelAviv seen running for cover following most recent #Gaza rocket attack. pic.twitter.com/cyCBjFzikk

— The Intel Crab (@IntelCrab) May 15, 2021