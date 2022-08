Le jour de la Marine, Poutine déclare que les États-Unis sont la principale menace pour la Russie

Le président Vladimir Poutine a signé dimanche une nouvelle doctrine navale qui fait des États-Unis le principal rival de la Russie et définit les ambitions maritimes mondiales de la Russie pour des zones cruciales telles que l’Arctique et la mer Noire.

S’exprimant lors de la Journée de la marine russe dans l’ancienne capitale impériale, Saint-Pétersbourg, fondée par le tsar Pierre le Grand, Poutine a remercié le tsar Pierre pour avoir fait de la Russie une grande puissance maritime et renforcé la position mondiale de l’État russe.

Après avoir inspecté la marine, Poutine a prononcé un bref discours dans lequel il a promis ce qu’il a présenté comme les missiles de croisière hypersoniques Zircon , sans équivalent dans le monde, avertissant que la Russie avait la capacité militaire pour vaincre tout agresseur potentiel.

Peu avant le discours, il a signé une nouvelle doctrine navale de 55 pages, qui définit les grands objectifs stratégiques de la marine russe, y compris ses ambitions en tant que « grande puissance maritime » qui s’étend sur le monde entier.

La principale menace pour la Russie, selon la doctrine, est « la politique stratégique des États-Unis visant à dominer les océans du monde » et le mouvement de l’alliance militaire de l’OTAN vers les frontières de la Russie.

La Russie peut utiliser sa force militaire de manière appropriée à la situation dans tous les océans du monde si d’autres méthodes soft, telles que les outils diplomatiques et économiques, sont épuisées, selon la doctrine, reconnaissant que la Russie n’a pas suffisamment de bases navales dans le monde.

La priorité de la Russie était de développer une coopération stratégique et navale avec l’Inde ainsi qu’une coopération plus large avec l’Iran, l’Irak, l’Arabie saoudite et d’autres États de la région, selon la doctrine.

« Guidée par cette doctrine, la Fédération de Russie défendra fermement et résolument ses intérêts nationaux dans les océans du monde, et elle dispose d’une puissance maritime suffisante garantira leur sécurité et leur protection« , indique le document.

Le discours de Poutine n’a pas mentionné le conflit en Ukraine, mais la doctrine militaire envisage un « renforcement global de la position géopolitique de la Russie » dans les mers Noire et d’Azov.

Les relations entre la Russie et l’Occident se sont aggravées au cours des cinq mois du conflit en Ukraine.

La doctrine définit également l’océan Arctique, que les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises que la Russie tente de militariser, comme une zone d’importance particulière pour la Russie.

Le vaste littoral russe de 37.650 km (23 400 milles), qui s’étend de la mer du Japon à la mer Blanche, comprend également la mer Noire et la mer Caspienne.

Poutine a déclaré que la livraison de missiles de croisière hypersoniques Zircon à la frégate Admiral Gorshkov commencera dans quelques mois. Le lieu de leur déploiement dépendra des intérêts russes, a-t-il déclaré.

« L’élément clé ici est la capacité de la marine russe… Elle est capable de répondre à la vitesse de l’éclair à tous ceux qui décident de s’attaquer à notre souveraineté et à notre liberté. »

Les armes hypersoniques peuvent voyager à neuf fois la vitesse du son, et la Russie a déjà effectué des tests de lancement du Zircon à partir de navires de guerre et de sous-marins au cours de l’année écoulée.

En Crimée, le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozhayev, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient frappé tôt dimanche le quartier général de la flotte russe de la mer Noire dans la ville portuaire sous contrôle russe, blessant cinq membres du personnel.

SOURCE : Reuters

Via