Le journaliste Max Blumenthal : Le Projet Américain est de faire de l’Ukraine le « Grand Israël » de l’Europe

Un article de Tyler Durden,

Dans son célèbre discours contre la guerre du Vietnam, le regretté sénateur du Dakota du Sud décédé le 21 octobre 2012, George McGovern, avait déclaré à ses collègues dirigeants du Congrès : « Cette chambre pue le sang ». Samedi, le journaliste Max Blumenthal a ouvert une conférence percutante lors de l’émission « Which Way America… ? » de l’Institut Ron Paul qui avait lieu à Washington DC. Il a également cité ces mots, mais les a appliqués à la guerre par procuration des États-Unis contre la Russie en Ukraine.

Max Blumenthal a déclaré qu’en Ukraine, Washington continue de « gaspiller les vies et les corps de plus de 150 000 hommes, selon le Pentagone ».Citant des études récentes sur le nombre immense d’Ukrainiens ayant perdu des soldats après un an et demi de combats (qui pourraient dépasser les taux de la Première Guerre mondiale ), il a déclaré que le nombre réel de victimes en Ukraine pourrait être plus proche de 500 000 — ce qui marque un chiffre monumental.

Le journaliste de GrayZone a ensuite fait une déclaration concernant le Congrès actuel en disant que « cette chambre » non seulement « pue le sang », mais « ils ont aussi gaspillé des sommes énormes en Ukraine sous le couvert de l’hystérie anti-russe » – et les législateurs alignés sur la politique de l’administration Biden continuent de verser des milliards à Kiev.

Blumenthal a affirmé que les élites libérales en périphérie continuent de penser que la Russie doit être punie parce qu’elles estiment que Moscou a contribué à faire élire le « mauvais homme orange » [fait référence à l’ancien président des États-Unis, Donald Trump en 2016]. Il s’agit d’un aspect idéologique important qui motive les bellicistes, a-t-il déclaré.

En outre, Blumenthal a expliqué que ce qui se passe ici, c’est que la classe dirigeante américaine a « militarisé les conflits culturels » tout en décrivant l’Ukraine comme étant du « côté éveillé » par opposition à la Russie, qu’ils perçoivent comme étant arriérée et oppressive.

Mais plus important encore, les véritables « vainqueurs » sont les principaux sous-traitants américains de la défense et leurs appendices comme les cabinets de lobbying néoconservateurs de la rue K Street à Washington D.C., qui est célèbre pour abriter de nombreux cabinets de lobbying et de consultants politiques. Le journaliste Blumenthal a souligné que ceux-ci, ainsi que l’administration Biden, opèrent avec une vision plus large, celle de faire de l’Ukraine le « grand Israël » de l’Europe.

Nous entendons par là un État de guerre « spartiate » militarisé en permanence, qui est continuellement financé et équipé par Washington, et qui détient les dernières avancées technologiques occidentales en matière de défense. Cependant, pour que cet État de guerre puisse exister, la démocratie dans le pays doit être graduellement affaiblie, tout comme cela s’est produit depuis longtemps en Israël, notamment en ce qui concerne l’oppression des Palestiniens et des dissidents politiques israéliens. Malgré cela, les promoteurs de technologies de défense du complexe militaro-industriel continueront de « gagner », peu importe le niveau de sacrifices imposé à la société ukrainienne et à son peuple.

« Pour défendre la démocratie en Ukraine, la démocratie doit être restreinte dans le pays », a souligné Blumenthal, tirant les leçons des exemples actuels d’oppression de la liberté d’expression en Occident, notamment liés au conflit russo-ukrainien.

Il a souligné ici que son propre média d’investigation, The GrayZone , a vu la majeure partie de son financement gelée par la populaire plateforme GoFundMe. Le point de vente a expliqué il y a quelques jours :

À ce stade, nous avions collecté plus de 90 000 $ auprès de plus de 1 100 contributeurs. Les généreuses contributions de notre public ont été accompagnées de centaines de messages de soutien à notre journalisme factuel qui demande des comptes au pouvoir impérial. Cependant, GoFundMe retient les dons, refuse de nous les transférer et omet même d’informer les donateurs qu’elle a effectivement saisi leur argent. Le site à but lucratif a également refusé de donner une explication claire quant à la raison pour laquelle ils ont gelé les fonds, se contentant d’une vague référence à « quelques préoccupations extérieures » liées à des pressions exercées par de puissantes forces extérieures. Le sabotage financier de Gofundme fait suite aux sanctions de facto imposées par Venmo et Paypal à notre rédacteur en chef, Wyatt Reed, après avoir rendu compte du ciblage par l’armée ukrainienne de civils du côté séparatiste de la région du Donbass.

C’est encore une fois la raison pour laquelle Blumenthal a pu s’appuyer sur son expérience personnelle récente pour dire à l’auditoire de la conférence Ron Paul que « la démocratie doit être réduite » en Amérique afin de maintenir l’argent illimité des contribuables dans les coffres du gouvernement Zelensky.

Blumenthal a poursuivi en expliquant que « maintenant, la Russie n’a aucune motivation ou incitation à participer à des négociations diplomatiques ou à chercher un accord de paix » étant donné qu’elle dispose d’un élan militaire clair dans un contexte d’échec de la contre-offensive en Ukraine. Les États-Unis et le Royaume-Uni avaient probablement une opportunité dans les premiers mois de la guerre pour ouvrir plus facilement des négociations de paix diplomatiques sérieuses, mais cette opportunité a été activement contrecarrée .

« Nous ne pouvons pas avoir de négociations de paix alors que la guerre est encouragée [par les intérêts de Washington] jusqu’à présent », a-t-il poursuivi, faisant également référence aux néoconservateurs comme Bill Kristol, qui mène une campagne visant à faire taire toute opinion dissidente parmi les candidats républicains et les hommes politiques concernant l’Ukraine.

« Ces agents ont besoin d’opportunités constantes » que permet une guerre par procuration permanente en Europe, a poursuivi le journaliste et militant américain, tout comme les milliards constants et historiques d’aide affluant vers Israël, servent à entretenir de manière récurrente la portée mondiale et l’influence démesurée du lobby israélien.

Sur la question de savoir si des négociations sont possibles même du point de vue de Kiev, le média Zero Hedge a demandé à Blumenthal ce qui, selon lui, se produirait dans le cas improbable où Zelensky lui-même poursuivrait soudainement des pourparlers de paix avec les Russes. Il a répondu comme suit :

« Si Zelensky engagerait des négociations de paix maintenant avant d’être réélu… en raison des forces sociales qui ont été libérées par Maïdan, il risquerait de faire face à une insurrection nazie d’extrême droite dans son propre pays et deviendrait publiquement l’ennemi numéro un parmi les forces les plus violentes et les plus militarisées. …C’est pourquoi il s’est déplacé pour rencontrer Andriy Biletsky, le fondateur d’Azov. Zelensky a été élu sur un programme de paix avec le soutien de 73 % de la population, car il y avait toujours une population de souche russe qui faisait partie de la société ukrainienne. Ils ont été complètement marginalisés, et le public avec lequel il travaille maintenant est complètement différent. »

Sur la photo ci-dessous : Le mois dernier, le président ukrainien Zelensky a rencontré l’un des néo-nazis les plus notoires de l’histoire moderne de l’Ukraine, le fondateur du bataillon Azov, Andriy Biletsky.

ICYMI: Ukraine’s🇺🇦 President Zelensky has decided it would be a great idea to meet with Andriy Biletsky, founder of the neo-Nazi Azov Battalion, who once pledged to “lead the white races of the world in a final crusade…against Semite-led Untermenschen.” During a Patriots of… pic.twitter.com/vYTYogCfRW — Going Underground (@GUnderground_TV) August 17, 2023

Faire de l’Ukraine « un grand Israël » nécessitera un financement à long terme pour façonner et placer « le porte-avions insubmersible américain non pas au Moyen-Orient mais en Europe », a déclaré Blumenthal.

Pour faire de l’Ukraine « un grand Israël », il faudra un financement à long terme pour façonner et positionner « le porte-avions insubmersible américain, non pas au Moyen-Orient, mais en Europe », a expliqué Blumenthal.