Le lapsus révélateur de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui dit vouloir « Réduire la population »

Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, vient-elle d’avouer en direct le réel objectif de leur lutte contre le « réchauffement climatique » ? Que veulent-ils vraiment réduire : les gueux, ou le carbone ? Le 14 juillet 2023, lors d’un discours sur le changement climatique à l’Université Coppin State de Baltimore, dans le Maryland, la vice-présidente des États-Unis a dit clairement vouloir « réduire la population ».

« Lorsque nous investissons dans l’énergie propre et les véhicules électriques et que nous réduisons la population, un plus grand nombre de nos enfants peuvent respirer de l’air pur et boire de l’eau propre » Kamala Harris