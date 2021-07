Le 14 Juillet 2021, à l’occasion de la célébration de la Fête Nationale, Lionnel Luca, maire de Villeneuve Loubet, revenait sur l’obligation d’un pass sanitaire. « Plus moutons que nous je ne connais pas ! »

Le maire de Villeneuve Loubet Lionnel Luca à propos du pass sanitaire : « Plus moutons que nous je ne connais pas dans l’histoire, c’est jamais la majorité qui fait l’histoire c’est toujours la minorité ! »

« Je vous prierai ceux qui sont vaccinés de rester là et les non vaccinés vous allez sur les garde-corps là-bas, vous êtes priés de vous répartir comme ca vous verrez l’effet que ca fait ! Les bienheureux et les lépreux. »

« C’est la République française ca ? la ségrégation sanitaire ? mais pour votre bien hein, si c’est pour mon bien je suis prêt à tout, même à baisser mon pantalon … »

« C’est l’alibi toujours des régimes arbitraire que de justifier pour votre bien les actes qui sont prises, c’est pas moi qui l’ai inventé ça c’est Albert Camus. je vous dis là aussi quel absence de raisonnement, des mesures gouvernementales erratiques … »