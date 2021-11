Le millionnaire Charles Gave, qui avait prêté 300.000 euros à Zemmour, retire son soutien

Soutien de poids pour le polémiste, le financier Charles Gave n’aidera plus financièrement l’essayiste. Des divergences liées à la sortie de l’euro et à l’entourage de Sarah Knafo ont pesé dans la balance.

Alors qu’Éric Zemmour devrait annoncer officiellement sa candidature à la présidentielle la semaine du 29 novembre, Charles Gave, un millionnaire qui a accordé un prêt de 300.000 euros au polémiste fin septembre, se retire de la campagne.

« C’est un grand garçon. Maintenant, il est à 17% dans les sondages. Il n’a plus besoin de moi », explique Charles Gave.

« Les Amis d’Éric Zemmour m’ont dit qu’ils avaient besoin d’argent, je les ai aidés. Je ne formule aucune critique, mais je me retire », annonce Charles Gaves auprès du Point, révélant l’information mardi 23 novembre. L’entrepreneur et financier français avait prêté 300.000 euros à l’association le 21 septembre dernier, pendant l’envolée du potentiel candidat dans les sondages. Il le croyait alors assuré d’obtenir plus de 5% au premier tour, seuil nécessaire pour que les frais de campagne soient remboursés.