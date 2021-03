Le ministre de la Santé australien hospitalisé au lendemain de sa vaccination

Le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a été admis à l’hôpital et serait dans un état sérieux, seulement un jour après avoir reçu une dose du vaccin Oxford/Astrazeneca Covid selon plusieurs sources dont le New Daily et le Daily Expose deux sites en ligne.

Dans une déclaration de mardi soir, le cabinet du ministre a déclaré que ce dernier avait « été admis à l’hôpital avec une suspicion d’infection, il est gardé toute la nuit pour observation et a reçu des antibiotiques. On s’attend à ce que le ministre se rétablisse complètement. Son état n’est pas considéré comme étant lié ou causé par la vaccination.

Greg Hunt avait déclaré via un tweet du 8 mars, qui est le jour même de son admission à l’hôpital, que lui-même et l’ancien Premier ministre Gillard avaient «le privilège d’être vaccinés contre la Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca» avec nombre de médecins, professeurs et infirmières.

Le Daily expose rapporte que « Nous ne saurons probablement jamais, si son état est le résultat de la vaccination ou non, mais il est extrêmement fortuit pour lui de souffrir soudainement d’une «infection» alors qu’il était un homme par ailleurs en forme et en bonne santé. »

En témoignent ses commentaires récents où il avait déclaré que son exercice quotidien était «comme de l’oxygène», et avait déclaré que «la course à pied et la famille» lui permettait de «faire face à tout le reste».

Son hospitalisation sera extrêmement nocive aux messages diffusés par les autorités afin de persuader la population de se faire injecter un vaccin jugé « expérimental » par beaucoup, pour les protéger contre une maladie qui tue moins de 0,2% de ceux qu’elle infecte.

Le moment tombe mal car les personnalités politiques australiennes cherchaient à promouvoir la confiance dans les vaccins.

M. Hunt est père de deux enfants, il a été élu pour la première fois en novembre 2001, et est l’un des trois seuls députés libéraux, avec le Premier ministre Scott Morrison et le ministre de l’Intérieur Peter Dutton, à avoir servi dans le cabinet fédéral depuis l’arrivée de la Coalition. power en septembre 2013. Il détient le portefeuille santé depuis janvier 2017. Le journal conclut : « L’équipe de M. Hunt et les autorités continueront probablement de nier que le vaccin Oxford / Astrazeneca a joué un rôle dans son état grave. Mais la plus récente mise à jour publiée par le Royaume – Uni des effets indésirables au vaccin Covid rapporté à la carte jaune MHRA Scheme suggère qu’il est plus probable de ceux qui sont devenus gravement malades à cause de ces coups expérimentaux. » Le Premier ministre Scott Morrison, a déclaré hier que son ministre « se remettrait sur pied » et serait de retour à son poste semaine prochaine.