Le ministre de la Santé François Braun menace de remettre le masque obligatoire !

Le ministre de la Santé François Braun a indiqué ce dimanche sur BFM TV qu’il ne ferme pas la porte à un retour du port du masque obligatoire face à la hausse des contaminations au Covid-19.

« Si on continue à augmenter les contaminations, mon bras ne tremblera pas s’il faut décider l’obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si on devait arriver à ce niveau-là », a-t-il déclaré.

Avant de préciser « qu’actuellement », la situation n’appelle pas à un retour de cette obligation quotidienne. « Je suis la situation au jour le jour et les décisions suivront la situation », a-t-il confié.

Et d’ajouter: « Je ne suis pas favorable en général à la coercition. Je fais confiance aux Français »

Le ministre de la Santé a également rappelé que « la bronchiolite est toujours là et met une pression sur l’hôpital », et que la « grippe arrive ».

Et d’appeler les Français à se faire vacciner: « Je lance un appel solennel à la vaccination (…) C’est quand même absurde, on sait que si on ne vaccine pas, on va avoir des morts et on ne vaccine pas ».