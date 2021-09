Le président Joe Biden a assassiné une famille innocente lorsque l’armée américaine a mené une “frappe ” le 29 août contre un véhicule que les responsables américains pensaient être une bombe ISIS qui représentait une menace imminente pour des milliers de personnes à l’aéroport de Kaboul.

Dans un rapport publié vendredi en fin d’après-midi, le New York Times révèle que “les responsables militaires ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas l’identité du conducteur de la voiture lorsque le drone a été tiré, mais qu’ils l’ont jugé suspect en raison de la façon dont ils ont interprété ses gestes ce jour-là, affirmant qu’il avait peut-être visité une maison sécurisée de Daech et, à un moment donné, chargé ce qu’ils pensaient être des explosifs dans la voiture.”

En réalité, ils remplissaient des bouteilles d’eau…

Biden and Milley claimed this was an ISIS attack in the making

They were filling water bottles

And their entire family was murdered so Joe Biden could get a headline pic.twitter.com/kSXn0cbW3d

