Le « parrain de l’IA », Geoffrey Hinton, a démissionné de son poste chez Google et alerte sur l’intelligence artificielle : « C’est effrayant ! »

Le « Parrain de l’IA » a démissionné de son poste chez Google, où il travaillait depuis plus d’une décennie. Il s’est joint aux critiques de plus en plus nombreuses qui mettent en garde contre le risque existentiel que les systèmes d’intelligence artificielle posent aux humains.

Dans une interview avec le New York Times, Geoffrey Hinton a annoncé qu’il quittait Google pour pouvoir parler librement des dangers de l’IA. Selon lui, bien que les systèmes d’IA soient encore inférieurs au cerveau humain dans certains domaines, ils le surpassent dans d’autres. L’homme de 75 ans a suggéré que ce qui se passe dans ces systèmes pourrait être encore plus avancé que ce qui se passe dans le cerveau humain.

Selon Geoffrey Hinton, les systèmes d’IA deviennent de plus en plus dangereux à mesure que les entreprises les améliorent. L’évolution rapide de la technologie en comparant la situation actuelle à celle d’il y a cinq ans et en projetant cette différence dans l’avenir fait froid dans le dos « Regardez comment c’était il y a cinq ans et comment c’est maintenant. […] C’est effrayant.« , a-t-il martelé. Pour celui qui est l’un des premiers à mettre en application l’algorithme de rétropropagation du gradient, l’IA finira par éclipser l’intelligence humaine :

« L’idée que ce genre de choses pourrait en fait devenir plus intelligent que les gens – quelques personnes le croyaient. Mais la plupart des gens pensaient que c’était loin. Et moi, je pensais que c’était loin. Je pensais que c’était dans 30 à 50 ans, voire plus. Évidemment, je ne pense plus à ça. »

