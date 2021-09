Sur Snapchat et Twitter, le QR code d’un pass sanitaire a été de nombreuses fois partagé, ce mardi 21 septembre. En le scannant à l’aide de l’application TousAntiCovid Verif, on peut constater qu’il appartient à un certain Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977… Le président de la République, donc.

L’Elysée a indiqué auprès de différents médias, notamment Europe 1, être au courant de cette fuite. Difficile de savoir, pour l’heure, comment le pass sanitaire du chef de l’Etat a pu se retrouver sur les réseaux sociaux.

Le QR code égaré permet également de savoir quel vaccin a été administré et à quel moment. En l’occurrence, il indique que le chef d’Etat a été immunisé le 13 juillet 2021, avec le sérum de Pfizer/BioNTech.