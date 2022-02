Le professeur Michaël Peyromaure, chef du service d’urologie de l’hôpital Cochin à Paris, était l’invité dans « L’Heure des Pros », ce vendredi 22 octobre 2021. Scandalisé par le débat autour du pass vaccinal.

«Le pass vaccinal ne sert plus à grand chose et n'a plus aucune justification aujourd'hui», estime le Pr Michaël Peyromaure, chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin, dans #MidiNews

Pr Peyromaure: « Sur 4000 injections vous avez un effet indésirable grave…Chez les jeunes, chez les enfants, chez les personnes qui ont 40/50 ans le rapport bénéfice risque est défavorable »