Le PDG du géant pharmaceutique Moderna affirme que même les plus jeunes devront se faire vacciner au moins une fois tous les trois ans, ce qui signifie qu’une société à deux vitesses qui punit les non-vaccinés pourrait rester en place indéfiniment.

Selon Stéphane Bancel, la pandémie se poursuivra pendant encore au moins un an, après quoi il y aura suffisamment de doses de vaccin “pour que tout le monde sur cette Terre puisse être vacciné”.

“Ceux qui ne se font pas vacciner s’immuniseront naturellement car la variante Delta est très contagieuse”, a déclaré M. Bancel, tout en affirmant que ces personnes tomberont quand même malades.

“Vous pouvez soit vous faire vacciner et passer un bon hiver. Soit vous ne le faites pas et vous risquez de tomber malade et peut-être même de finir à l’hôpital”, a déclaré le PDG de Moderna.

M. Bancel affirme que la vie reviendra à la normale “dans un an”, mais que cela dépendra du fait que les gens continueront à recevoir régulièrement des injections de rappel de COVID-19.

Le PDG a déclaré que les personnes âgées et vulnérables auraient “sans aucun doute” besoin d’une injection de rappel au moins une fois par an, tandis que même les personnes plus jeunes qui ont un risque infinitésimal de mourir du virus auront besoin de rappels tous les trois ans.

Israël a déjà fait savoir que les passeports de vaccination contiendront la preuve obligatoire qu’une personne a reçu des rappels.

Cela signifie que ceux qui espèrent survivre à la pandémie sans être vaccinés, et retrouver toutes leurs libertés l’année prochaine, risquent en fait de se retrouver dans un état policier permanent qui les maintiendra de facto enfermés pour toujours.

Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, refusent de se faire vacciner seront également victimes de discriminations lorsqu’il s’agira de voyager et de mener des activités de base dans de nombreux pays.

Malgré l’insistance de Bancel sur le fait que la planète entière sera vaccinée d’ici un an, selon Amnesty International, “Moderna n’a pas encore livré une seule dose de vaccin à un pays à faible revenu.”

Source : summit.news

Traduction : lesmoutonsrebelles