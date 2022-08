Le PDG de Moderna prédit que les gens seront vaccinés contre le covid chaque année comme « un iPhone »

« Nous pensons pouvoir mettre dans un seul produit un grand nombre d’ARNm, prenant en charge tous ces virus. Et ce, une fois par an », a décrit le PDG de Moderna.

Vous pensez que les sociétés pharmaceutiques ont fini de tirer profit de Covid ? Détrompez-vous.

Moderna prévoit d’introduire de nouveaux vaccins expérimentaux qui combineront les vaccins contre la grippe, le covid et le Virus respiratoire syncytial (RSV) en une seule injection annuelle, a déclaré le PDG de la société à CNN International.

Discutant de la perspective terrifiante d’un vaccin tout-en-un, Stéphane Bancel, PDG de Moderna, a comparé les personnes faisant la queue pour se faire vacciner à l’engouement constaté presque chaque année pour le dernier iPhone d’Apple.

« Nous pensons pouvoir mettre dans un seul produit un grand nombre d’ARNm, s’occupant de tous ces virus. Et ce, une fois par an », a décrit M. Bancel. « Vous devriez être en mesure d’obtenir un rappel annuel, une dose unique, qui a, dans le flacon, tous ces ARNm pour tous ces [virus] qui sont, bien sûr, adaptés à la souche d’une saison, comme la grippe, comme la souche du covid, et ainsi de suite. »

Le PDG a ensuite déclaré que, de la même manière qu’un iPhone s’améliore légèrement à chaque nouveau modèle, les fabricants de vaccins adapteraient également leurs vaccins expérimentaux à ARNm avec « la meilleure science du moment. » « Et l’idée est un peu comme l’iPhone, alors que, vous savez, beaucoup d’entre nous achètent un nouvel iPhone chaque septembre. Et vous avez de nouvelles applications, et vous avez des applications rafraîchies », a déclaré Bancel. « Et c’est exactement la même idée, à savoir que vous recevez une dose anti-covid, grippe et RSV en une seule fois. Et vous obtiendrez les meilleures données scientifiques du moment pour vous protéger contre la souche qui circule actuellement et en automne et en hiver. Nous pouvons donc combiner toutes ces choses et fournir aux gens du monde entier le rappel annuel. Donc une seule injection. Et ils ne s’inquiètent pas de l’hiver. Et ils passent un bon automne et un bon hiver ».

Interrogé sur le calendrier pour la sortie d’une dalle expérimentale tout-en-un, Bancel a déclaré que certains pays pourraient commencer à introduire la technologie dès l’année prochaine. « Cela prendrait donc quelques années. Vous savez, comme je l’ai dit, la grippe et le RSV sont en phase trois [essais cliniques]. Je vois donc certains pays commencer en 23 à avoir la grippe et le Covid en une seule dose, les deux en une seule dose. Dans certains pays, ce sera en 24. Donc je pense que ça va nous prendre quelques années ». « C’est pourquoi j’ai fait l’analogie avec l’iPhone, c’est-à-dire que vous n’avez pas l’appareil photo incroyable… tout ce qui est incroyable la première fois que vous avez un iPhone, mais vous avez déjà beaucoup de choses », a-t-il ajouté. « Mais je pense que dans une fenêtre de trois à cinq ans où chaque année, vous obtiendrez un meilleur produit de Moderna qui vous protégera contre toutes les choses qui circulent et avec une couverture de plus en plus large des différents virus. »