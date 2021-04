Le Pentagone a confirmé que les photos et vidéos d’ovnis qui ont été publiées en 2019 sont authentiques

Le Pentagone a confirmé qu’une série d’images et de vidéos montrant des objets volants non identifiés bourdonnant au-dessus des navires de guerre de la Marine au large des côtes de la Californie en 2019 « avaient été capturées » par le personnel de la Marine.

Le dossier des rencontres entre militaires de la marine américaine et des objets volants non identifiés vient de s’enrichir de nouveaux éléments révélés en exclusivité par le réalisateur Jeremy Corbell et le site ufologique Mystery Wire. Ces images proviennent du rapport du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, Unidentified Aerial Phenomena Task Force, qui doit être soumis au Congrès en juin. Leur authenticité a été certifiée par un porte-parole du Pentagone sollicité par Mystery Wire : «Je peux confirmer que ces photos et vidéos ont été prises par du personnel de la Navy. Elles font partie des incidents actuellement examinés par l’UAP Task Force.»

Les objets qui apparaissent sur ces images sont de formes diverses. Ils ont survolé plusieurs destroyers américains dont l’USS Kidd, en opération à environ 185 km au large des côtes de Californie en juillet 2019.