le Père Noël arrêté en Allemagne parce qu’il ne portait pas de masque [VIDEO]

La police allemande a arrêté le «Père Noël» dans un marché de Noël parce qu’il ne portait pas de masque.

L’incident bizarre, qui a laissé les spectateurs perplexes, s’est produit au marché de Noël de Stralsund, dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne, le lundi 13 décembre.

Le Père Noël, vêtu de sa robe rouge et blanche et de son chapeau de Noël, avait le visage couvert d’une grande barbe, cependant, cela a été jugé dangereux par les officiers allemands, il été arrêté et traîné à travers le marché.

NEW – Police arrested « Santa Claus » today at a Christmas market in Germany because he was not wearing a mask.pic.twitter.com/m7SyhEkWUb

— Disclose.tv (@disclosetv) December 13, 2021