Le Peuple des Poissons Rouges : Selon un sondage, les Français accepteront les masques, confinements…

Patrice Gibertie, agrégé et professeur de chaire supérieure en géopolitique et économie, jette un regard critique sur l’ère Macronienne, mettant en évidence des aspects intrigants de cette période politique.

C’est la plus psycho-rigide de la Macronie, on lui doit la crise des gilets jaunes, les 80km/h, la destruction de la politique industrielle, le décret Rivotril pour les vieux dans les Ehpads, il est le président idéalisé par ce que les journalistes nomment « la droite et le centre »…