Le plus haut gradée de l’armée britannique demande aux militaires de préparer leurs proches à la guerre contre la Russie

Selon le DailyMirror, le personnel de l’armée britannique a reçu l’ordre de se préparer à la guerre avec la Russie et d’avertir leurs proches d’un conflit potentiel.

L’adjudant Paul Carney, plus haut gradé de l’armée, a averti que l’armée britannique « se préparait désormais pour faire face à la menace russe et qu’elle devait se tenir prête

« Le temps est venu de préparer les familles et les proches des militaires « . De poursuivre : « Depuis l’invasion de l’Ukraine le 23 février, les troupes britanniques être préparées aux nouvelles réalités.

Il a écrit dans le magazine The soldier: « Je veux être certain que nous sommes physiquement aptes aux opérations. Il est également important de préparer les proches et les familles, qui ont souvent le rôle le plus difficile en notre absence. »

La guerre directe n’est plus loin, Emmanuel Macron a lui même commencé à préparer les esprits: de « cette guerre qui tonne à nos portes », il faudra que les français « accepter de payer le prix de la liberté », a-t-il clamé.

L’UE envisage une formation militaire pour les forces ukrainiennes.

Source