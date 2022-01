Le Pr Claverie, virologue : « le vaccin est une escroquerie et que la 3e dose ne sert à rien » [VIDEO]

Ce matin, le professeur Jean-Michel Claverie était l’invité de Jean-Marc Morandini dans « Morandini Live » sur CNews

« Il y a beaucoup de gens qui sont doublement ou triplement vaccinés et qui sont positifs au Covid-19. Je ne comprends pas l’intérêt de faire un pass vacinal. Ce qu’il faut faire si on veut protéger les non-vaccinés, c’est de faire des tests pour savoir si quelqu’un dans une pièce est positif ou non. La vaccin n’est plus du tout un indicateur de non dangerosité de contamination pour la population », a-t-il débuté.

« La 3e dose de vaccin est totalement inutile puisqu’on sait qu’au bout de dix semaines, ce fameux booster disparait. Donc dans dix semaines, il faudra recommencer ? (…) Je ne vois pas du tout l’intérêt de renforcer les protections à travers le vaccin actuellement ». « La 3e dose ne sert à rien après dix semaines. On est dans une course absurde qui n’a aucune justification sanitaire. Dans le même temps, on nous présente cette maladie comme étant la catastrophe ; d’un autre côté, on est en train de diminuer les temps d’isolement. C’est incohérent ! », a ajouté le professeur.

« Je prétends que ce vaccin – qui a été vendu d’une manière quasiment étrange, bizarre par des contrats que personne ne peut lire par Pfizer – est quasiment une escroquerie ! (…) Je ne comprends pas que l’Europe ait pu s’engager sur 6 milliards de doses alors qu’on ne savait absolument rien sur l’efficacité de ce vaccin après deux mois d’essai clinique »

Le Pr Claverie, virologue, lâche le mot : « Escroquerie ! »

Et pointe du doigt « des vaccins à refourguer »

Il accuse l’UE d’en avoir acheté « 6 milliards de doses »

