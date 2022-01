Invité sur Fox News, la chaîne d’information câblée la plus regardée aux États-Unis, le Dr Robert Malone a fait des révélations (voir vidéo ci-dessous) qui ont stupéfié la présentatrice Laura Ingraham.

Le Pr Robert Malone — biologiste moléculaire, épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses — explique tout simplement que le variant Omicron passe au travers des vaccins, qu’il est extrêmement contagieux mais ne tue pas, un cadeau de Noël de Dieu lui-même — pour les plus croyants.

Mais pourquoi ce variant est-il au final un cadeau du ciel ? Selon le pionnier de la technologie ARN messager, « Omicron a changé la cible où il infecte. Le Delta et les variants précédents infectaient les poumons profonds, ce qui, comme nous l’avons appris de la grippe, est un excellent moyen pour causer des maladies graves. Il [le variant Omicron] s’est déplacé vers les voies respiratoires supérieures, vers les bronches, et nous savons, grâce à la grippe, que lorsque les virus font cela, ils sont beaucoup moins pathogènes et beaucoup plus infectieux. Donc la bonne nouvelle avec Omicron : il a une très faible pathogénicité et il est hautement infectieux. Pour un vaccinologue expérimenté, il ressemble terriblement à un vaccin à virus vivant atténué. »

Le Pr Malone, pionnier de la technologie ARNm, sur Fox News : « Si vous croyez en Dieu, Omicron est son cadeau de Noël ! »

Invité sur Fox News, Robert Malone a fait des révélations qui ont stupéfait la présentatrice Laura Ingraham.#PassVacinal #Omicron https://t.co/XRJmCxAcFL pic.twitter.com/U08bJAOSUK — Marcel D. (@DubreuilhMarcel) December 31, 2021

Source