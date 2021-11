Le premier implant pour payer avec sa main est disponible en France

Disponible en France, ce petit implant sous-cutané fait office de révolution dans le secteur du paiement sans contact.

L’idée s’apparente à de la science-fiction, mais elle est déjà devenue réalité. La firme britannique Walletmor vient en effet de lancer la semaine dernière le tout premier implant sous-cutané, capable de remplacer une carte bancaire pour les paiements sans contact.

De la taille d’un grain de riz, cet implant présenterait plusieurs avantages, promet l’entreprise : non seulement l’utilisateur serait assuré de toujours garder son moyen de paiement sur lui, mais en plus ce dernier serait physiquement impossible à dérober. De plus, l’implant repose sur la même technologie NFC que les cartes bancaires traditionnelles supportant déjà le sans contact, ce qui le rend compatible avec la majorité des terminaux. Biocompatible, le dispositif annonce enfin une durée de vie de huit ans, après quoi il devra être remplacé ou retiré.