Le Président américain Joe Biden chute une nouvelle fois dans les escaliers

Joe Biden a fait une nouvelle fois une chute en montant sans son avion et il est même tombé face première, amortissant sa chute de ses mains, avant de continuer son ascension rapidement. Une nouvelle occasion pour ses opposants pour souligner une fois de plus l’âge et la santé du Président.

Au sommet de l’escalier, il a salué la foule à la hâte, avant d’entrer dans la cabine, selon ce que l’on peut observer dans une vidéo rapportée par le New York Post.

Cette chute, qui s’est produite à l’aéroport de Warsaw Chopin en Pologne, est au moins la troisième accusée par le président depuis le début de son mandat.

En mars 2021, Biden était tombé à au moins deux reprises dans un autre escalier d’embarquement d’un avion de la Air Force alors qu’il se dirigeait vers Atlanta, forçant des questions sur ses capacités physiques à effectuer son rôle, avait rapporté «The Independant».

Sa secrétaire de presse, Karine Jean-Pierre, avait cependant pris la défense de Biden, en indiquant avoir elle-même «failli tomber de l’escalier» en raison des forts vents.

En mai l’an dernier, alors qu’il se dirigeait vers l’Illinois, le président aurait semblé perdre le contrôle momentanément dans l’escalier de la Andrews Air Force Base, avant d’être rattrapé par son commandant en chef.