Le président Biden s’assoupit en plein milieu d’une interview où il annonce sa candidature pour 2024

Alors que Biden annonce sa candidature du haut de ses 80 ans (en novembre prochain), le présidentiable pour 2024 s’assoupit lors de l’interview tout en marmonnant sous le regard inquiet de l’intervieweur Jonathan T. Capehart. Cela donne ceci :

BIDEN: "It's my intention to run again."

Q: "Dr. Biden is for it?"

BIDEN: *silence*

Q: "Mr. President?"

BIDEN: "Dr. Biden thinks that uh, my wife thinks that uh, that I uh, that, that we're, that we're doing something very important."

— RNC Research (@RNCResearch) October 21, 2022