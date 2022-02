Le président biélorusse Loukachenko : « Le virus est devenu un outil de contrôle bénéfique aux milliardaires »

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a rarement sa langue dans sa poche et vient encore une fois d’en faire la démonstration le 28 janvier 2022. Lors d’un discours devant plus de 2 500 invités, il a adressé son message annuel au peuple biélorusse et à l’Assemblée nationale au Palais de la République à Minsk, puis a répondu aux questions des participants à l’événement.

Lors de son discours il n’a pas manqué de pointer du doigt la mafia mondiale qui a obligé, sous prétexte de lutter contre la pandémie de covid-19, des milliards de personnes à se confiner, afin d’enrichir l’industrie informatique et pharmaceutique, de creuser l’écart entre riches et pauvres. Rappelons que Loukachenko avait refusé 940 millions de dollars du FMI sous condition d’accepter de se soumettre aux mesures de confinement, port du masque, quarantaine, isolement, couvre-feu…

Source : Le Média en 4-4-2