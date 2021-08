“Touche pas à mon poste” a repris ses droits pour une 13e saison ce lundi 30 août sur C8. Pour l’occasion, Cyril Hanouna avait invité le professeur Didier Raoult à l’antenne, pour débattre au sujet du coronavirus.

« On a soigné plus de gens que dans n’importe quel institut au monde… On en est à 112 publications internationales sur le covid et on nous envoie quelqu’un de Paris pour nous dire c’est pas comme ça qu’il faut faire ! »

“Le directeur général voulait me faire signer une tribune qui me parait être de la propagande.. c’est pas mon rôle de dire que le gouvernement fait bien ou pas bien…”

