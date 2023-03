Le risque d’impact de très gros astéroïdes sur la Terre pourrait être plus important que prévu

Une nouvelle étude sur les frappes d’astéroïdes suscite la controverse parmi les scientifiques. Financée par la NASA et présentée la semaine dernière lors de la Lunar and Planetary Science Conference (lien plus bas), l’étude suggère que les gros astéroïdes frappent la Terre plus souvent qu’on ne le pensait, sur la base de données satellitaires.

Image d’entête : le Meteor Crater, en Arizona, créé par un impacteur de 50 mètres de large il y a environ 50 000 ans (Dale Nations/ Northern Arizona University/ Arizona Geological Survey).

L’étude a été dirigée par James Garvin, scientifique en chef du Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland aux États-unis, et elle s’est appuyée sur des données à haute résolution provenant de plusieurs satellites d’observation de la Terre pour examiner trois cratères d’impact. L’équipe de Garvin suggère que de grands anneaux sont visibles dans les données, ce qui montre que les cratères sont plus larges de plusieurs dizaines de kilomètres que ce qui avait été mesuré précédemment. Cet ajustement de taille implique à son tour que les impacts ont été beaucoup plus puissants que ce qui avait été répertorié jusqu’à présent.

Le calcul du taux d’impact des astéroïdes est une science difficile, car de nombreux astéroïdes se consument dans l’atmosphère terrestre, tandis que le vent et l’eau érodent les marques laissées par ceux qui parviennent à toucher le sol. De même, l’évaluation des astéroïdes menaçants pose des problèmes, même si les scientifiques peuvent affirmer avec certitude qu’aucun gros astéroïde ne représente une menace pour la Terre dans un avenir prévisible.

D’une manière générale, les chercheurs estiment qu’un astéroïde d’au moins 1 km de large frappe la Terre tous les 600 000 ou 700 000 ans. La nouvelle étude augmente considérablement ce taux, suggérant que quatre objets de cette taille ont heurté la Terre au cours du dernier million d’années.

Si le cratère Zhamanshin au Kazakhstan est large de 30 kilomètres (anneau rouge) au lieu de 13 kilomètres (anneau noir), comme le suggère cette nouvelle étude, l’impact qui l’a créé aurait été beaucoup plus violent. (J. Garvin, C. Tucker, C. Anderson, D. Slayback, et D. McClain/ NASA Goddard Space Flight Center/ Maxar WorldView/ EarthDEM/ NASA Planetary Defense Coordination Office)