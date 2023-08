Le sabotage a tué Prigojine – Qui l’a fait ?

Examinez attentivement cette image. Vous pouvez voir que le train d’atterrissage de l’Embraer se trouve sur les ailes. Les premiers éléments de preuve indiquent qu’une sorte d’engin explosif a été placé dans l’un des passages de roue ou dans les deux. Sous les ailes, ce qui explique pourquoi l’avion, lorsqu’il a plongé vers la terre, était intact mais sans ailes.

Je suis persuadé qu’il ne s’agit pas d’un assassinat commandité par Vladimir Poutine. Le timing et le spectacle (c’est-à-dire un crash d’avion sur le territoire russe) sont défavorables à Poutine. Le sommet des BRICS était en cours et la Russie y jouait un rôle de premier plan. Poutine commémorait également le 80ème anniversaire de la victoire soviétique à Koursk. Poutine et son équipe connaissent une chose ou deux sur la gestion des relations publiques. Ils ne sont pas dupes. Tuer Prigojine de cette manière n’a tout simplement pas de sens.

Qu’en est-il du GRU ? L’ont-ils fait ? Je ne le pense pas. Wagner est une création du GRU et Prigojine n’était rien de plus qu’une figure de proue. Si le GRU décidait que Prigojine n’était pas indispensable, je pense qu’il s’en débarrasserait d’une manière qui lui permette de nier la réalité. L’épave de l’avion au sol en Russie permettra de récupérer la boîte noire et d’examiner ce qui reste de l’avion. Cependant, mon ami Stephen Bryen avance un argument intéressant (vous pouvez lire l’intégralité de l’article sur le site de Steve’s substack) :

«Stephen Bryen pense qu’Evgueni Prigojine, chef de l’armée mercenaire russe du groupe Wagner, est mort dans l’épave de l’un de ses avions privés le 23 août. Les premières informations font état de spéculations sur le fait que Prigojine n’était peut-être pas à bord de l’avion.

Bryen est également convaincu que l’avion a été abattu, et non par une bombe introduite clandestinement à bord ou par un accident mécanique. Mais il n’est pas certain que le président russe Vladimir Poutine ait ordonné l’assassinat spectaculaire de son allié devenu challenger.

Ancien haut fonctionnaire de la Défense et cadre de l’industrie de la défense, Bryen pense que l’agence de renseignement militaire russe, le GRU, avait les moyens et le motif d’agir, avec ou sans l’aval préalable de Poutine».

Steve a écrit ces lignes avant que l’United States Air Force Europe n’annonce que rien ne prouve que la défense aérienne russe ait été impliquée dans l’abattage de l’avion. D’après mon expérience, cette conclusion s’appuie sur des éléments recueillis auprès d’un large éventail de services de renseignement.

Je pense qu’il est très peu probable que cet accident ait été causé par un défaut structurel ou une mauvaise maintenance. L’hypothèse d’une bombe placée dans un ou plusieurs passages de roue de l’aile semble la plus plausible. Ce qui soulève la question logique suivante : qui a pu faire ça ?

Mon premier candidat à la culpabilité (et je répète ce que j’ai dit dans mon dernier message) sont les officiers de l’armée de l’air russe, qui ont perdu des amis lorsque les forces Wagner ont abattu des avions russes le 23 juin, et qui ont décidé de mener une attaque de vengeance sans se soucier des répercussions politiques. Ils voulaient que Prigojine et ses acolytes paient pour la mort de leurs amis. Mission accomplie ?

L’attentat pourrait également avoir été perpétré par des membres mécontents de Wagner, dégoûtés par le fait que Prigojine profite de leur sacrifice physique. Wagner compte un grand nombre d’ex-détenus, mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont aucun sentiment de loyauté ou d’amour pour les autres membres de Wagner. Je pense qu’une autre possibilité sérieuse est que quelques Wagnériens qui en avaient assez des frasques publiques de Prigojine aient décidé de prendre les choses en main.

Troisièmement, un coup des oligarques désireux de créer des problèmes à Poutine. Il y a encore des Russes très riches qui s’irritent de ce que Prigojine n’ait pas été inquiété pour sa mutinerie du 24 juin et qui reprochent à Poutine d’avoir été trop mou. Ces oligarques ont l’argent et l’accès nécessaires pour saboter l’avion de Prigojine. Les Beatles avaient tort – l’argent peut acheter l’amour et bien d’autres choses, notamment des types capables de poser une bombe dans un avion.

À ce stade, nous nous livrons à des spéculations éclairées. Une enquête est en cours et je pense qu’il ne s’agit pas d’un écran de fumée destiné à dissimuler les méfaits du gouvernement russe. J’attends la publication de plus amples informations.

source : A Son of the New American Revolution

traduction Réseau International