On va pas se mentir, le Pr Bruno Mégarbane est la nouvelle Karine Lacombe des plateaux TV. On n’en peut plus de le voir déverser les pires annonces dignes d’un marabout qui peut lire dans les pattes de poulet. Rappelons à nos lecteurs le niveau de Mégarbane, qui disait : « Le variant Delta cherche les personnes non immunisées pour les infecter, et, à l’inverse, dès qu’il voit une personne qui a un système immunitaire qui le reconnaît, il dévie sa route ».

Après avoir entendu ça, cela ne nous choquerait pas qu’il annonce être « Spécialiste du Retour de l’être Aimé. Travaux Sérieux & Honnête ». Mais pas de panique ! nous avons trouvé un exorciste en la personne de Alain Houpert, Sénateur de la Côte-d’Or. On vous laisse apprécier ces 2 min 20 sec de bonheur que nous méritons tous :

B. megarbane l’agent de la terreur du gouvernement (envoyé en mission spéciale sur les plateaux de télé) ridiculisé habillement par son confrère. pic.twitter.com/FjCcY2AGfe — Laurent Durac (@laurent_durac) October 13, 2021

Le Pr Mégarbane a-t-il passé un pacte avec le diable – ou les laboratoires ? Il en a reçu en tout cas plus de 20 000 euros (source : Transparence Santé). Mais on ne connaît la valeur que de 32 des 335 conventions (contrats). Si on applique une simple règle de 3, alors les 335 conventions, si elles avaient toutes été évaluées, pourraient fort bien représenter 116 000 €…

source : https://lemediaen442.fr